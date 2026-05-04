La Spezia, La Stagione Teatro Ragazzi 2026 chiude con oltre 4000 presenze

Si è conclusa con oltre 4000 presenze la Stagione Ragazzi 2026 al Teatro Civico della Spezia. Un cartellone di 5 spettacoli – di cui 4 in doppia programmazione – con un mix di scelte artistiche che hanno spaziato dalla prosa al musical, dalla favola al teatro danza, lasciando spazio anche alle attività di laboratorio.

Nell’arco temporale da gennaio ad aprile sono andati in scena “Il più furbo – Disavventure di un incorreggibile lupo”, tratto dall’opera di Mario Ramos; “A morire sono buoni tutti”, a cura del coro De Andrè Kids, liberamente ispirato a “C’era due volte il barone Lamberto” di Gianni Rodari; “Pimpa Il Musical a pois”, con la regia di Enzo D’Alò; “Albert eD IO”, terza e ultima tappa della trilogia sull’Universo scritta da Francesco Niccolini per Flavio Albanese; e infine “Nel tempo – Percorsi di danza”, una produzione di Loredana Rovagna cha ha visto in scena lo Junior Golfo dei Poeti Danza.

“Il Teatro Civico si conferma un presidio culturale capace di coinvolgere bambini e ragazzi in percorsi di crescita attraverso l’arte, la creatività e la magia del teatro. – dichiara il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Il grande successo di questa stagione, con oltre 4000 presenze, dimostra quanto sia fondamentale offrire ai ragazzi e alle ragazze delle occasioni culturali capaci di coinvolgerli e incuriosirli. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questo risultato.”

“Un percorso che ha trasformato il Teatro Civico in un luogo di emozioni per le nuove generazioni. – commenta il direttore artistico Alessandro Maggi – Grazie alle scuole, alle famiglie e ai giovani spettatori che hanno condiviso lo stupore della scoperta e hanno reso ogni replica un momento di curiosità e meraviglia. Arrivederci alla prossima stagione di Teatro Ragazzi!

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