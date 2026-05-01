Auto contro ape a Carasco per cause da accertare questa mattina. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e l’elicottero che ha trasportato la vittima in codice giallo al San Martiho di Genova. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso.
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