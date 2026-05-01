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Ennesima giornata di caos treni fra Genova e Milano per un un incidente provocato da un treno merci che dopo le 11 di stamane ha abbattuto la linea aerea sulla succursale del Giovi. Il traffico ferroviario per Milano e per Torino è stato deviato via Busalla. Disagi alla circolazione dei treni che hanno accumulato ritardi […]