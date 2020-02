Savona, fermato nordafricano per spaccio di droga

Il soggetto, dopo essersi accorto della presenza dei militari dell’Arma, ha cercato di dileguarsi a piedi per le vie cittadine venendo però subito e raggiunto.

Durante un controllo in questa piazza del Popolo a Savona, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile sono riusciti a fermare un marocchino di 33 anni dopo che aveva venduto della droga a due persone.

Il soggetto, dopo essersi accorto della presenza dei militari dell’Arma, ha cercato di dileguarsi a piedi per le vie cittadine venendo però subito e raggiunto. Una volta perquisito, è stato trovato in possesso di ulteriore droga, precisamente hashish, già suddivisa in dosi pronte per lo smercio, e per lui sono scattate le manette.

Arrestato con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, dopo aver trascorso la notte nelle camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Savona, risponderà stamattina, in rito direttissima, davanti al tribunale. I controlli nelle aree sensibili della città proseguiranno anche nei prossimi giorni.