Attualità Savona

Savona ricorda i ferrovieri caduti durante la Guerra

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Si è tenuta questa mattina la commemorazione in uno degli spazi del Deposito Ferroviario situato in via Braja, alle spalle di via Saredo, un luogo simbolico per la memoria storica della città e per la comunità ferroviaria locale.

L’iniziativa rientrava nelle celebrazioni per l’ottantunesimo anniversario della Liberazione ed è stata dedicata in particolare al ricordo dei ferrovieri che persero la vita durante la Seconda Guerra Mondiale, molti dei quali coinvolti in attività di resistenza o vittime dei bombardamenti e delle rappresaglie.

Alla cerimonia hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni, associazioni combattentistiche e cittadini, riuniti in un momento di raccoglimento e riflessione per onorare il sacrificio di chi, anche attraverso il proprio lavoro, contribuì alla lotta per la libertà. Non sono mancati interventi commemorativi e la deposizione di una corona, a sottolineare il valore della memoria e l’importanza di tramandarla alle nuove generazioni

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