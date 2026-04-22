Attualità Imperia e provincia Savona

Treni, 290 posti in più sul treno Ventimiglia-Savona delle 7

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Il treno regionale 12255, in partenza da Ventimiglia alle ore 7 e in arrivo a Savona alle 8:52, viene effettuato da Trenitalia con convogli Vivalto. Regione Liguria, tramite l’assessore ai Trasporti Marco Scajola, ha infatti raccolto diverse segnalazioni di pendolari, studenti e lavoratori, che riscontravano problemi di capienza sul convoglio Jazz, previsto per questo servizio, e chiesto ufficialmente il cambio di materiale all’azienda. Tra i due tipi di treno vi è infatti una differenza di circa 290 posti che permetterà alle tante persone che utilizzano il 12255, per recarsi a lavoro o a scuola, di viaggiare con maggiore comodità.

“Parliamo di un treno strategico utilizzato da tantissimi pendolari. Da alcune settimane abbiamo ricevuto una serie di segnalazioni che ci hanno spinto a questo cambio di materiale, prontamente effettuato da Trenitalia, per motivi di capienza nonostante il Jazz sia un ottimo tipo di convoglio – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Alle grandi opere in corso e al potenziamento della programmazione affianchiamo un’attenzione costante alle necessità quotidiane di chi sceglie il treno come mezzo di trasporto. Questa nuova risposta rapida alle esigenze del territorio lo dimostra concretamente”.

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