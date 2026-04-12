Carcare, arbitro accusa malore durante Carcarese-Arenzano: partita sospesa

Attimi di paura allo stadio Corrent di Carcare durante Carcarese-Arenzano dove il direttore di gara, Trabucco di Chiavari ha accusato un malore a circa 10′ dalla fine del match. Sul posto sono intervenuti i soccorsi anticipati dall’intervento dei medici sociali delle due squadre che hanno prestato i primi soccorsi al giovane che è stato trasportato in ospedale. La gara è stata sospesa.
Articoli correlati
Cairo, effettuati oltre 1500 vaccini a settimana
Continua la campagna vaccinale anti-Covid presso la Scuola di Polizia Penitenziaria a Cairo Montenotte. Effettuati oltre 1500 vaccini alla settimana. La strada per un ritorno definitivo alla normalità passa senza dubbio da qui: vaccinarsi è un “dovere civico”! Il Sindaco, a nome della Città, ringrazia tutto il personale Asl 2, i volontari della Protezione Civile […]
Autocisterna ribaltata sull'A10 operazioni in corso
Albisola. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dell’autocisterna che questa mattina si è ribaltata sulla A10 tra Albisola e Celle Ligure. Le squadre dei vigili del Fuoco sono all’opera per ripristinare il tratto interessato dall’incidente e mettere in sicurezza l’intera zona. Si prevede che l’intervento continuerà ancora, almeno fino […]
Savona, dà in escandescenze e viene fermato dai Carabinieri: arrestato per resistenza a pubblico ufficiale
I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona hanno arrestato un cittadino straniero responsabile del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. La pattuglia della Sezione Radiomobile è intervenuta presso il centro commerciale “Il Gabbiano”, in seguito alla segnalazione di un uomo che stava dando in escandescenze, minacciando le addette alle vendite di […]