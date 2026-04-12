Carcare, arbitro accusa malore durante Carcarese-Arenzano: partita sospesa

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Albisola. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dell’autocisterna che questa mattina si è ribaltata sulla A10 tra Albisola e Celle Ligure. Le squadre dei vigili del Fuoco sono all’opera per ripristinare il tratto interessato dall’incidente e mettere in sicurezza l’intera zona. Si prevede che l’intervento continuerà ancora, almeno fino […]