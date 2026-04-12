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Entro giugno previste in Liguria 46.000 assunzioni, la maggior parte precarie

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Le imprese liguri assumeranno 46.610 lavoratori da aprile a giugno 2026, 1.130 in più rispetto allo stesso periodo del 2025, un nuovo massimo storico rispetto alle 46.350 entrate del 2024, ma il 78% riguarderà contratti a termine. Sono i dati previsionali aggiornati dei fabbisogni occupazionali delle imprese emersi dal bollettino mensile del sistema informativo ‘Excelsior’ realizzato da Unioncamere.

Cuochi, camerieri e altre professioni della ristorazione continuano ad essere le professioni nettamente più richieste sia a Genova che in Liguria con una richiesta di 1.610 posti solo dalle imprese genovesi e di 4.660 unità a livello regionale, seguite al secondo posto dagli addetti alle vendite, 670 per Genova e 1.350 in Liguria, e da personale per servizi di pulizia, 600 a Genova e 1.230 in Liguria.

 

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