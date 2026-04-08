Cronaca Imperia e provincia

Ventimiglia, accusato dell’omicidio di una donna in Francia viene arrestato al confine

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Un uomo accusato dell’omicidio di una donna è stato arrestato a Ventimiglia. Gli agenti lo hanno fermato durante un normale controllo del territorio da cui è emerso che l’uomo era ricercato perché accusato dell’omicidio commesso qualche giorno prima a Mentone. Sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici, che ne hanno confermato l’identità, è stato arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria transalpina.

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