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Fior d’Albenga 2026, fiori in città e nel territorio

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Quest’anno Fior d’Albenga, la manifestazione che celebra l’identità agricola, florovivaistica e culturale del territorio ingauno, si arricchisce ampliando il proprio raggio d’azione: non più solo nel centro cittadino, ma anche nelle aziende agricole, nei garden e nei giardini botanici del territorio.

Un’evoluzione resa possibile dalla preziosa compartecipazione della Camera di Commercio Riviere di Liguria, partnership strategica che ha consentito di potenziare e diversificare l’offerta rivolta a turisti, cittadini e visitatori.

Le visite saranno organizzate con bus navette gratuiti in partenza da Piazza del Popolo. I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: iat@comune.albenga.sv.it – Tel. 335 5366406

Calendario delle prossime visite

Sabato 11 aprile

Partenze ore 14.00 (I gruppo) e ore 15.00 (II gruppo)

I tappa – Istituto Agrario “Aicardi” di Albenga

L’azienda dell’Istituto apre le porte per un viaggio tra terra e sapere alla scoperta di Isolabella.

II tappa – Vivai Montina (con degustazione)

Un’esperienza sensoriale tra biodiversità e tradizioni locali: visita al Museo degli Antichi Frutti, passeggiata tra vivaio e serre di agrumi e degustazione di prodotti tipici, tra cui marmellata di Chinotto di Savona (Presidio Slow Food), Arancio Pernambucco, pane e olio, olive e bevande aromatiche.

III tappa – Azienda Tastee (Ravera) – Agriturismo Il Colletto (con degustazione)

Un percorso immersivo nel mondo dei fiori eduli: raccolta e assaggio dei petali direttamente in campo e degustazione dei prodotti trasformati.

Rientro in centro previsto per le ore 18.30.

Domenica 12 aprile

Partenza ore 9.15

I tappa – Garden Orchidee

Percorso didattico “Petali e ronzio, viaggio in un’oasi tropicale tra orchidee ed api” e laboratorio “Mani nella terra”, dedicato alla cura delle piante.

II tappa – Giardino botanico Franco Stalla

Un itinerario dedicato ai fiori come strumento di benessere per il corpo e la mente.

Sabato 18 e domenica 19 aprile

Partenza ore 15.00

I tappa – Giardino botanico Franco Stalla

Approfondimento sul ruolo dei fiori come supporto naturale al benessere.

II tappa – Azienda vitivinicola Dell’Erba (con degustazione)

Un viaggio nell’entroterra ponentino tra paesaggi, storie e tradizioni vitivinicole, con degustazione di due calici di vino e tagliere condiviso.

Rientro in centro previsto per le ore 18.30.

Fior d’Albenga 2026 si conferma così non solo una manifestazione di valorizzazione floreale, ma un vero e proprio racconto del territorio, capace di intrecciare natura, cultura, enogastronomia e identità locale in un’esperienza diffusa e coinvolgente.

Afferma Enrico Lupi, Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria: “Quest’anno la Camera di Commercio Riviere di Liguria ha scelto di partecipare attivamente a Fior d’Albenga, rafforzando il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle imprese in un’ottica di sistema.

Le aziende del territorio rappresentano un patrimonio economico e produttivo di grande valore: aprirle al pubblico e inserirle in un circuito di visita significa sostenere concretamente la filiera, promuovere le eccellenze locali e generare nuove opportunità di sviluppo. Crediamo fortemente che sia proprio dalla collaborazione tra pubblico e privato che possa nascere una crescita strutturata e duratura per il territorio”.

L’assessore al Turismo e Commercio del Comune di Albenga Camilla Vio aggiunge: “Fior d’Albenga si conferma un appuntamento strategico per la promozione della nostra città, capace di unire identità, tradizione e innovazione. L’estensione della manifestazione alle aziende agricole, ai garden e ai giardini botanici rappresenta un valore aggiunto importante, perché consente di offrire un’esperienza autentica e diffusa, in grado di coinvolgere visitatori e turisti in modo più diretto.

Puntiamo su un modello di turismo sempre più esperienziale, che valorizzi il territorio nella sua interezza e generi ricadute positive anche per il commercio locale. In questo senso, Fior d’Albenga diventa una vera e propria vetrina del nostro patrimonio e delle nostre eccellenze”.

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