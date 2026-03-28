Stanotte si torna all’ora legale, lancette avanti di un’ora

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 torna l’ora legale. Alle 02:00 in punto le lancette di tutti gli orologi analogici dovranno essere spostate in avanti di 60 minuti, segnando quindi le 03:00. Il passaggio dall’ora solare a quella legale è pensato per regalarci un’ora di luce in più al giorno, al fine di consumare meno corrente elettrica. Non sarà così per alcuni paesi europei tra cui la Francia che da quest’anno ha abolito il passaggio da un’ora all’altra. L’ora legale rimarrà in vigore fino all’ultimo sabato di ottobre.
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