Stanotte si torna all’ora legale, lancette avanti di un’ora

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La maggioranza di centrodestra ha assegnato le presidenze della varie commissioni consigliari. Agli esponenti di (Cambiamo!) andranno la commissione Affari generali, istituzionali e bilancio che sarà guidata da Lilli Lauro e quella su Territorio e ambiente con Giandomenico Cianci. Alla Lega quella su Salute e sicurezza con Brunello Brunetto e quella relativa alle Attività produttive, cultura, formazione e lavoro […]