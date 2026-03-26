Cronaca Genova

Vento Forte, a Genova voli dirottati e interrotta l’attività del porto

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A causa del forte vento un volo proveniente da Napoli diretto all’aeroporto di Genova è stato cancellato e dirottato su Pisa. Non è potuto partire il volo diretto a Parigi delle 8:55. Anche il Roma Fiumicino che sarebbe dovuto arrivare alle 10:40 è stato dirottato a Linate. Il volo in arrivo da Napoli è stato dirottato all’aeroporto di Pisa.

In ambito portuale, al terminal Psa di Pra’, sono state sospese le operazioni di movimentazione dei container vuoti. Al momento è fermo a causa del vento anche il Genoa Port Terminal.

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