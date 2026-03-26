Genova, il forte vento provoca il ferimento di due persone

Una donna e una ragazza sono rimaste ferite a causa del forte vento che questa mattina si è abbattuto su Genova. E’ il bilancio di questa giornata invernale sulla Liguria. Una donna di 65 anni è stata colpita da un ramo che si spezzato nella zona di Castelletto. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Successivamente una ragazza di 19 anni è stata colpita alla testa da una tegola caduta da un tetto. Anche per lei è stato necessario il trasporto al San Martino.

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