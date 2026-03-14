Cronaca Pietra Ligure

Pietra Ligure, atti persecutori ed estorsione: arrestato in flagranza di reato

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La Polizia di Stato, nei giorni scorsi, a Pietra Ligure ha arrestato in flagranza di reato, un cinquantaquattrenne italiano, incensurato, per atti persecutori ed estorsione.

Le vessazioni, iniziate nel luglio scorso e rivolte nei confronti di un ultrasettantenne attraverso l’invio di lettere anonime, avevano contenuto personale e prendevano di mira anche la moglie della vittima, culminando con una richiesta estorsiva di 15.000 Euro per far cessare le condotte persecutorie.

L’attività investigativa della Squadra Mobile, coordinata dalla Procura della Repubblica di Savona, è stata supportata anche dall’analisi di sistemi di videosorveglianza ed ha permesso di individuare l’autore delle missive anonime.

L’uomo, per compiere il proprio disegno criminoso si era fatto consegnare dalla vittima una scheda telefonica alla stessa intestata, utilizzata per inviare un SMS con cui indicava le modalità di consegna del denaro: la somma avrebbe dovuto essere lasciata all’interno di un sacchetto, nascosto in un anfratto di un sottopasso a Pietra Ligure.

Dopo aver avuto riscontro dell’avvenuto deposito del denaro, nella notte successiva l’uomo si è recato nel luogo indicato per impossessarsi della somma. L’intervento tempestivo dei poliziotti ha consentito di bloccarlo proprio mentre stava per appropriarsi del denaro, procedendo al suo arresto in flagranza.

La successiva perquisizione nei confronti dell’arrestato ha portato al sequestro di telefoni cellulari ed altri dispositivi informatici, a lui in uso.

L’arrestato, al termine dell’attività è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria ed accompagnato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.

Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità degli indagati sino al definitivo accertamento di colpevolezza che potrà avvenire solo con sentenza irrevocabile.

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