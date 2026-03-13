Attualità Genova

Regione Liguria,Borse di studio scolastiche, approvate le graduatorie, da Regione mezzo milione di euro per 784 famiglie

Posted on Author Redazione Comment(0)

È stata approvata la graduatoria dei vincitori delle borse di studio relative alla spesa sostenuta dalle famiglie per l’iscrizione e la frequenza nell’anno scolastico 2024-2025. “I beneficiari di borsa di studio sono 784, per una spesa complessiva da parte di Regione Liguria di 500mila euro. – spiega il vicepresidente regionale e assessore alla Scuola Simona Ferro – Un contributo importante che vuole coniugare il diritto allo studio degli alunni con una più ampia libertà nella scelta educativa delle famiglie, consentendo infatti a centinaia di genitori di sostenere le spese per iscrivere i propri figli alla scuola paritaria”.

Questa tipologia di borsa di studio è istituita dalla Regione Liguria ed è destinata alle famiglie degli alunni delle scuole elementari, medie e superiori. L’importo varia in base all’ordine di scuola: 600 euro per la scuola primaria, 800 euro per la scuola secondaria di primo grado e 1.100 euro per la scuola secondaria di secondo grado.

Aliseo, agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento, ha gestito le borse di studio per la Regione e provvederà ai pagamenti agli aventi diritto. Tutti i vincitori riceveranno nei prossimi giorni la comunicazione della Regione Liguria.

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’agenzia Aliseo.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità In Primo Piano

Concessioni balneari, proroga solo fino al dicembre 2023

Posted on Author Redazione

“Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, le concessioni balneari sono state prorogate fino a fine 2023. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato. La decisione presa dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato fa seguito alle udienze del 20 ottobre.”Dal […]
Attualità

Settantamila euro per riassetto via Mulini e via Santa Margherita a Vado

Posted on Author Redazione

Vado Ligure. Le alluvioni degli ultimi tempi hanno inciso in modo abbastanza profondo su alcune parti del territorio comunale, specie nell’interno determinando situazioni lungo vie di comunicazione di una certa importanza problematiche quali piccoli smottamenti franosi e dissesti di tipo idrogeologico. E’ il caso di via Mulini, nella zona di San Genesio, e di via […]
Attualità

Campagne di promozione del territorio, presidente Toti: “Nel 2024 vogliamo battere il record di 16 milioni di turisti dello scorso anno”

Posted on Author Redazione

“Con la campagna di promozione del territorio di Regione Liguria #Pesto Masterpiece of Liguria, che in questi giorni sta portando il pesto a Sestriere per poi toccare le tappe di Milano, Sanremo e Parigi vogliamo battere il record dello scorso anno delle presenze turistiche, che già senza i dati di Dicembre ha sfiorato i 16 […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *