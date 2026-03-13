Attualità Genova e provincia

Demanio marittimo, via libera alle modifiche sui pud di Chiavari e Recco

Posted on Author Redazione Comment(0)

Regione Liguria ha approvato due importanti modifiche ai pud (piano di utilizzo del demanio marittimo) dei comuni di Chiavari e Recco. In particolare, l’amministrazione comunale di Chiavari ha chiesto e ottenuto il nulla osta regionale a un’integrazione al proprio pud che preveda la possibilità di installare sulle spiagge strutture di deposito di materiale utile per attivare un servizio comunale di supporto alla balneazione.

Il comune di Recco avrà, invece, grazie a una variante al pud vigente, il via libera per l’introduzione di un’area accessibile anche da parte di persone accompagnate da animali d’affezione e di aree che consentano la vendita e la consumazione del pescato nell’ambito del porticciolo.

“Regione Liguria lavora al fianco dei Comuni in tema di demanio marittimo – spiega l’assessore regionale competente Marco Scajola -. Grazie a un lavoro condotto dai nostri tecnici, insieme a quelli comunali, arriviamo all’approvazione di due modifiche importanti per i comuni di Chiavari e Recco. Si tratta di richieste delle stesse amministrazioni che mirano a dare nuovo sviluppo e possibilità lungo la costa. In tempi celeri siamo riusciti a dare risposte positive che potranno già essere introdotte a partire dalla stagione balneare ormai alle porte. In questi anni la Regione ha sempre svolto una cruciale funzione di supporto tecnico alle amministrazioni comunali in maniera attenta, strategica e produttiva. L’obiettivo è quello di proseguire con lo stesso metodo basato sull’ascolto e sulla condivisione delle necessità dei singoli territori”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

La Regione Liguria precisa sulla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza

Posted on Author Redazione

In merito alla segnalazione del 3 aprile scorso, pubblicata nell’ultimo bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), Regione Liguria e Alisa precisano quanto segue. Il documento dell’AGCM non boccia il percorso di proroga dei contratti con i soggetti privati accreditati per l’erogazione di prestazioni sanitarie nelle Asl2 e Asl3, ma auspica che Regione […]
Attualità Genova e provincia

Inaugurato il 4° ecocompattatore PlasTiPremia in valle Scrivia

Posted on Author Redazione

Crocefieschi è il quarto Comune, dopo Ronco Scrivia, Isola del Cantone e Savignone che vede installato sul suo territorio un Ecocompattatore del progetto PlasTiPremia. Anche la cittadina della Valle Scrivia, da oggi ha una sua macchina ‘mangiaplastica’ inaugurata alla presenza del sindaco Filippo Bassignana, di Gabriele Reggiardo, Consigliere Delegato ai Rifiuti e transizione ecologica della […]
Albisola Attualità

Albisola, l’amministrazione comunale traccia un bilancio sulla misura di sostegno alimentare

Posted on Author Redazione

L’amministrazione comunale di Albisola Superiore fa un primo bilancio sull’adesione della cittadinanza rispetto alla misura di sostegno alimentare messa in atto a seguito dell’erogazione del finanziamento statale.  “Nel corso delle prime cinque settimane – afferma l’assessore ai Servizi Sociali Calogero Sprio – abbiamo consegnato buoni spesa a 129 famiglie e fornito così un sostegno alimentare […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *