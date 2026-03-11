Attualità In Primo Piano La Spezia e provincia

Treni, dal 14 marzo tornano i “Cinque Terre Express”

Posted on Author Redazione Comment(0)

Da sabato, 14 marzo, fino al 1° novembre 2026, sarà attivato il servizio 5 Terre Express e introdotto il nuovo potenziamento Savona – Sestri Levante per i giorni festivi e prefestivi. Ad annunciarlo l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, con l’obiettivo di rafforzare la mobilità lungo uno dei tratti più frequentati della riviera ligure e gestire in modo efficiente i flussi di residenti e turisti.

“Già a fine 2025 ci eravamo impegnati per arrivare a mettere sui binari questi importanti potenziamenti – spiega l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola -. Dal prossimo fine settimana saranno, finalmente, realtà dando una risposta concreta ai cittadini, ma anche ai tantissimi turisti che ci aspettiamo sia nelle Cinque Terre sia nelle riviere. Il servizio dedicato alle mete spezzine rappresenta un elemento centrale della strategia regionale per una mobilità sempre più efficiente e sostenibile. Rafforzare i collegamenti ferroviari, 46 quelli che verranno aggiunti quotidianamente, significa migliorare la qualità degli spostamenti dell’utenza e allo stesso tempo gestire in modo più ordinato i flussi verso le nostre località. Rendendo strutturale il prolungamento di 9 di questi servizi su Sestri Levante, diamo continuità a una richiesta dei sindaci del territorio garantendo maggiori possibilità di spostamento agli abitanti. A questo maxi piano aggiungiamo, da quest’anno e per quelli a venire, il potenziamento tra Savona e Sestri Levante con 12 treni in più nei prefestivi e 14 nei festivi. In generale, parliamo dunque di un incremento di treni in circolazione che non ha precedenti storici e che va a sommarsi a quanto già messo in pratica da dicembre sulla Genova-Milano e a quanto faremo sulla riviera di ponente a partire dal prossimo inverno”.

Nel dettaglio, il servizio 5 Terre Express sarà composto da 46 collegamenti giornalieri tra Levanto e La Spezia Centrale, La Spezia Migliarina e Sarzana. Il primo treno partirà alle 7:39 da La Spezia Migliarina, mentre l’ultimo collegamento della giornata partirà da Levanto alle 19:35. Complessivamente, insieme agli altri servizi regionali già attivi sulla tratta, l’offerta ferroviaria tra Levanto e La Spezia arriverà a 102 collegamenti giornalieri, garantendo un sistema di trasporto capillare e continuo.
Tra le principali novità di quest’anno vi è, inoltre, l’estensione di parte dei collegamenti fino alla stazione di Sestri Levante. Sette treni saranno prolungati già dal 14 marzo, mentre altri due collegamenti verranno estesi a partire dal 1° maggio 2026. Il provvedimento, nato temporaneamente nel 2025 per far fronte all’emergenza mobilità determinata dalla chiusura al traffico veicolare delle gallerie tra Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina diventa strutturale e verrà confermato anche negli anni successivi nello stesso arco temporale, da marzo a novembre.
Contestualmente sarà avviato, novità assoluta a partire dal 2026, il potenziamento della linea Savona–Sestri Levante nei giorni di sabato e festivi, con 12 treni aggiuntivi nei prefestivi e 14 nei festivi sempre nel periodo compreso tra il 14 marzo e il 1° novembre 2026.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Coldiretti, blue tongue: accordo tra Regioni, si attivi anche la Liguria

Posted on Author Redazione

Diverse regioni del nord Italia hanno da poco stipulato un accordo relativo alla commercializzazione di animali in merito alla problematica della lingua blu. Tale accordo prevede una sorta di libera commercializzazione tra i territori coinvolti nell’accordo in una misura più elastica dal punto di vista sanitario, il che ovviamente sostiene e aiuta l’intero comparto zootecnico. […]
In Primo Piano

Finale Ligure città delle civette?

Posted on Author Redazione

Finale Ligure. Finale Ligure  è diventata la città delle civette ? Sembra di sì, visto che i volontari della Protezione Animali savonese nelle scorse settimane hanno raccolto, in diverse zone della città e del circondario,  otto giovanissimi esemplari non ancora autosufficienti in grado di volare, caduti o scesi a terra da nidi non rintracciabili. Dopo […]
Economia In Primo Piano Savona

Piaggio Aero, questa mattina incontro con i sindacato e il commissario Nicastro all’Unione Industriali

Posted on Author Redazione

A partire dalle 11.30 Questa mattina il commissario straordinario Vincenzo Nicastro incontrerà le rappresentanze sindacali di Piaggio alle ore 11.30 all’Unione Industriali di Savona. Il tavolo è stato convocato dopo l’esito del vertice che si è tenuto al Mise a giugno: “Per dare concretezza all’incontro al Mise era necessario ufficializzare gli impegni attraverso l’emissione da parte […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *