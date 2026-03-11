Treni, guasto tra Savona e Spotorno: ritardi fino a 20′

Circolazione ferroviaria rallentata tra Savona e Spotorno per un guasto agli impianti di circolazione. Il problema ha causato rallentamenti di circa 20′. Sul posto è intervenuta una squadra di operai di Rete Ferroviaria Italiana, impegnata nelle operazioni necessarie per risolvere il guasto.
Articoli correlati
FIAIP Savona, Cresce la voglia di acquistare case nell’entroterra
Cresce la voglia di acquistare nell’entroterra decisione probabilmente dettata dalla crescente volontà di lavorare in luoghi meno affollati, più tranquilli e con una qualità superiore anche dal punto di vista ambientale. E’ quanto emerge da un’elaborazione dei dati da parte della segreteria provinciale della Fiaip di Savona. Nel corso del 1 semestre 2021 si è […]
Il presidente Mattarella domani in visita al Gaslini di Genova
Genova. Domani martedì 15 maggio il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si recherà in visita all’Istituto Giannina Gaslini in occasione dell’80esimo compleanno dell’ospedale pediatrico genovese. L’arrivo al Gaslini è previsto per le 10.30 presso il pad. 20 detto “Ospedale di Giorno” (Via Redipuglia – entrata lato Nord) e si concluderà intorno alle 11.30. L’accesso […]
Albenga, il sindaco Tomatis: ” Presidio fisso in Piazza delle Erbe e nel Centro Storico per verificare il rispetto delle normative anti-Covid”
Ieri è stata la prima sera del fine settimana dall’entrata in vigore del nuovo Dpcm. Nel Centro Storico di Albenga, ormai diventato punto di riferimento serale anche per chi arriva dai comuni vicini, in generale sono state rispettate le norme Anti-Covid. Purtroppo in una circoscritta piazza, centro della Movida, si sono verificati degli assembramenti e […]