Arenzano, partiti i lavori di restyling di Corso Matteotti

Ad Arenzano sono ufficialmente partiti i lavori di restyling di corso Matteotti, importante arteria cittadina di fronte al lungomare, con un investimento di 1.3 milioni di euro . Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione, il rinnovo dei sottoservizi (utenze) e la riqualificazione dell’arredo urbano, coinvolgendo anche i dehors delle attività commerciali. I lavori sono in corso a febbraio/marzo 2026, puntando a migliorare l’accessibilità e l’estetica di una delle vie principali. per m igliorare la qualità urbana, la pavimentazione e le infrastrutture sotterranee.

Informazioni sull'autore del post