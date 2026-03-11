Arenzano Attualità

Arenzano, partiti i lavori di restyling di Corso Matteotti

Posted on Author Redazione Comment(0)
Ad Arenzano sono ufficialmente partiti i lavori di restyling di corso Matteotti, importante arteria cittadina di fronte al lungomare, con un investimento di 1.3 milioni di euro. Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione, il rinnovo dei sottoservizi (utenze) e la riqualificazione dell’arredo urbano, coinvolgendo anche i dehors delle attività commerciali.I lavori sono in corso a febbraio/marzo 2026, puntando a migliorare l’accessibilità e l’estetica di una delle vie principali. per migliorare la qualità urbana, la pavimentazione e le infrastrutture sotterranee.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità Genova Politica

Piano socio sanitario e disegno di legge 152: confronto in Regione con i sindacati

Posted on Author Redazione

Si è svolto questa mattina nella sede di Regione Liguria in piazza De Ferrari un incontro tra l’Assessorato alla Sanità e i sindacati. Al confronto hanno preso parte tra gli altri l’assessore alla Sanità, la Direttrice del Dipartimento Salute e servizi sociali Roberta Serena, la Direttrice generale Finanza, Bilancio e Controlli Claudia Morich. Due i […]
Attualità La Spezia e provincia

Trasporti e turismo, in Regione incontro tra Trenitalia e guide turistiche delle Cinque Terre

Posted on Author Redazione

Si è svolto su espressa volontà dell’assessore regionale ai Trasporti e Turismo Augusto Sartori, un incontro tra Trenitalia e rappresentanti delle guide turistiche (Agtl, Federagit, Aigae e Agael) in merito alle criticità relative i biglietti dei treni nelle Cinque Terre. “E’ stato un incontro molto proficuo da cui sono emersi in primis, in questi ultimi […]
Attualità In Primo Piano

Ecoforum Liguria, raccolta differenziata: brilla la provincia di La Spezia

Posted on Author Redazione

Si è svolta questa mattina in streaming la quarta edizione dell’Ecorofurum Liguria che ogni anno analizza attraverso il Dossier Rifiuti l’andamento della raccolta differenziata e la filiera dei rifiuti in Liguria. Per quanto riguarda la raccolta differenziata nel 2019 la Liguria ha raggiunto e superato (con il 53,4%, +3,8% rispetto al 2018) il valore del […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *