Arenzano, partiti i lavori di restyling di Corso Matteotti

Ad Arenzano sono ufficialmente partiti i lavori di restyling di corso Matteotti, importante arteria cittadina di fronte al lungomare, con un investimento di 1.3 milioni di euro. Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione, il rinnovo dei sottoservizi (utenze) e la riqualificazione dell’arredo urbano, coinvolgendo anche i dehors delle attività commerciali.I lavori sono in corso a febbraio/marzo 2026, puntando a migliorare l’accessibilità e l’estetica di una delle vie principali. per migliorare la qualità urbana, la pavimentazione e le infrastrutture sotterranee.