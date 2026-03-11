Cronaca Genova Politica

Presunto dossieraggio, Bucci: “Mai fatto nulla di simile, è un reato”

Posted on Author Redazione Comment(0)
“In queste ore si è parlato di un presunto “dossieraggio” nei confronti de Il Secolo XIX da parte mia e del mio staff. Voglio dirlo con la massima chiarezza: il dossieraggio è un reato e non abbiamo mai fatto nulla di simile. Quello di cui si parla è semplicemente una rassegna stampa commentata, un lavoro normale per qualsiasi ufficio di comunicazione che analizza articoli, titoli e impostazione delle notizie che riguardano l’attività istituzionale”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
“Il mio staff raccoglie questi articoli e analizza come vengono raccontati i fatti. Non si tratta di giudicare la professionalità dei giornalisti. In questo caso, inoltre, esisteva un confronto diretto con il direttore del giornale, Michele Brambilla, con cui avevamo concordato di scambiarci feedback sugli articoli.
Trasformare un normale rapporto tra me e il direttore di un giornale in una storia di “pressioni” o di “dossieraggio” e renderlo pubblico è inaccettabile. Non abbiamo mai dettato la linea a nessun giornale e non lo faremo mai”, conclude Bucci.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Cronaca In Primo Piano Pietra Ligure

Pietra Ligure, appalto dei rifiuti: tutti assolti in Appello

Posted on Author Redazione

La sentenza ribalta quanto stabilito dal tribunale di Savona tre anni fa Assolti perchè il fatto non sussiste. Questa è la sentenza della Corte d’Apello di Genova emessa nell’ambito dell’inchiesta “Trash” legata a presunte irregolarità dell’appalto nella gestione dei rifiuti a Pietra Ligure. La sentenza, arrivata tre anni dopo il primo grado, ribalta quanto deciso […]
Cronaca Genova

Genova, muore ciclista investito da tir

Posted on Author Redazione

Un ciclista di 45 anni è morto nel pomeriggio di oggi dopo essere stato travolto da un tir. E’ accaduto nel quartiere di Bolzaneto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica del fatto nei dettagli. Informazioni […]
Cronaca Savona

Protocollo di intesa fra Asl2 Savonese e Unione delle Associazioni Albergatori della Provincia

Posted on Author Redazione

Savona. Il Vice Presidente della Regione Liguria, con delega alla Sanità, Sonia Viale ha presenziato oggi alla sigla del Protocollo d’intesa tra L’ASL 2 e L’Unione delle Associazioni Albergatori della Provincia di Savona. Il Direttore Generale ASL2 Eugenio Porfido e il Presidente UPASV Angelo Berlangieri hanno dato il via ad una collaborazione nell’interesse dei pazienti […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *