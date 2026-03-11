Presunto dossieraggio, Bucci: “Mai fatto nulla di simile, è un reato”

“In queste ore si è parlato di un presunto “dossieraggio” nei confronti de Il Secolo XIX da parte mia e del mio staff. Voglio dirlo con la massima chiarezza: il dossieraggio è un reato e non abbiamo mai fatto nulla di simile. Quello di cui si parla è semplicemente una rassegna stampa commentata, un lavoro normale per qualsiasi ufficio di comunicazione che analizza articoli, titoli e impostazione delle notizie che riguardano l’attività istituzionale”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.