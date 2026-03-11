Presunto dossieraggio, Bucci: “Mai fatto nulla di simile, è un reato”

“In queste ore si è parlato di un presunto “dossieraggio” nei confronti de Il Secolo XIX da parte mia e del mio staff. Voglio dirlo con la massima chiarezza: il dossieraggio è un reato e non abbiamo mai fatto nulla di simile. Quello di cui si parla è semplicemente una rassegna stampa commentata, un lavoro normale per qualsiasi ufficio di comunicazione che analizza articoli, titoli e impostazione delle notizie che riguardano l’attività istituzionale”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
“Il mio staff raccoglie questi articoli e analizza come vengono raccontati i fatti. Non si tratta di giudicare la professionalità dei giornalisti. In questo caso, inoltre, esisteva un confronto diretto con il direttore del giornale, Michele Brambilla, con cui avevamo concordato di scambiarci feedback sugli articoli.
Trasformare un normale rapporto tra me e il direttore di un giornale in una storia di “pressioni” o di “dossieraggio” e renderlo pubblico è inaccettabile. Non abbiamo mai dettato la linea a nessun giornale e non lo faremo mai”, conclude Bucci.