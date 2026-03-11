Genova, controlli interforze la scorsa notte: il bilancio

La scorsa notte, in attuazione delle direttive impartite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e di quanto concordato nel Tavolo Tecnico in Questura di lunedì 9 marzo, si è svolto un servizio di controllo del territorio, ad alto impatto, nel centro storico e alla Darsena. Battuti in particolare il sestiere di Prè, l’ex ghetto e le vie limitrofe, via Gramsci fino alla Darsena, nonché le aree delle Vigne, e della Maddalena.

L’operazione ha visto l’impiego congiunto di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e di militari dell’Esercito Italiano dell’operazione “Strade Sicure”, in un approccio integrato alle diverse criticità rilevate, in un contesto urbano oggetto di costante attenzione.

Il dispositivo Polizia di Stato, diretto dal Dirigente dell’U.P.G. e S.P. coadiuvato dal Dirigente del Commissariato Pré, ha visto l’impiego di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, team cinofili antidroga dell’U.P.G. e S.P., Polizia Scientifica, VI Reparto Mobile. Hanno concorso nei servizi un’unità cinofila della Guardia di Finanza ed operatori della Polizia Locale, del Nucleo Centro Storico e del Reparto commercio. Il dispositivo dei Carabinieri, diretto dal Vice Comandante la Compagnia Centro, coadiuvata da militari provenienti da varie Compagnie, ha visto il concorso di operatori del Nucleo Centro Storico e del Reparto commercio della Polizia Locale.

A partire dall’1 di notte e sino alle 8 odierne, gli agenti hanno proceduto al controllo di persone, veicoli ed esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. Monitorate le aree interessate dai noti fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti e dalla presenza di persone dedite all’abuso di alcool, oltre che di aggregazioni giovanili violente. Estesi i controlli nei pressi della fermata della Metro Darsena, che insiste su via Gramsci ed in prossimità della quale sono soliti radunarsi soggetti dediti ad attività illecite. Contestualmente i controlli hanno interessato le adiacenze della Stazione Ferroviaria di Genova Piazza Principe e l’interno dello scalo, con il contributo della Polizia Ferroviaria.

Tuttora in corso la trattazione delle persone accompagnate in Ufficio. Gli esiti del servizio interforze saranno divulgati con successivo comunicato a cura della Prefettura

