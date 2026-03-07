8 marzo, ad Alassio due iniziative per celebrare la ricorrenza

In occasione della Giornata Internazionale della Donna – 8 marzo 2026 – ad Alassio si svolgeranno due iniziative organizzate dall’ANPI sezioni di Alassio-Laigueglia. Andora, Albenga e Leca d’Albenga con la collaborazione dell’Associazione Vecchia Alassio, il gruppo “Donne in campo” della Confederazione Italiana Agricoltori e il patrocinio del Comune di Alassio.

Alle ore 10, presso la Sala Carletti dell’Associazione Vecchia Alassio in Via XX Settembre 7, sarà inaugurata la mostra “La fatica delle donne”, a cura del gruppo “Donne in campo” della Confederazione Italiana Agricoltori. La mostra sarà visitabile dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18. Nell’ambito dell’iniziativa, alle ore 18 porterà i saluti la presidente dell’ANPI, Sez. di Alassio-Laigueglia Franca Oliva, e a seguire verrà offerto un piccolo rinfresco.

Alle ore 21, presso l’Auditorium della Biblioteca Civica “R. Deaglio”, si terrà la presentazione del libro di Sergio Dalmasso intitolato Una donna chiamata rivoluzione, dedicato alla vita e alle opere di Rosa Luxemburg. Dialogherà con l’autore il Prof. Riccardo Aicardi. Il libro ricostruisce in modo agile e documentato la storia di Rosa Luxemburg, approfondendo i luoghi della sua formazione giovanile, le temperie culturali che influenzarono il suo tempo e le figure che furono sue compagne o avversarie politiche. Dalmasso narra la sua battaglia contro il riformismo, l’opposizione alla burocratizzazione politica, e ripercorre l’epopea della Lega di Spartaco, con protagonisti come Karl Liebknecht, Leo Jogiches, Clara Zetkin e Franz Mehring. Tra le tematiche trattate, anche il dissenso con Lenin sulla questione del partito, la lotta contro la guerra, il contrasto al cedimento della socialdemocrazia tedesca ed europea, gli anni di detenzione, la sconfitta del tentativo rivoluzionario e, infine, il suo assassinio nel gennaio 1919, evento di grande impatto sulla storia del movimento operaio.

Ingresso libero.

