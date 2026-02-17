A10, riaperto questa mattina alle 5.30 il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pegli

E’ stata riaperta questa mattina alle 5.30 l’autostrada A10 tra Genova Aeroporto e Genova Pegli sulla A10, chiuso ieri a causa di un mezzo pesante andato a fuoco. Attualmente si circola su una sola corsia per consentire il ripristino dei danni. Nella serata di ieri la chiusura è stata estesa fino al bivio con la A7. Devastanti le conseguenze al traffico per tutta la giornata di ieri.
Articoli correlati
Record di caldo e siccità anche per Genova nel 2022
L’Osservatorio Meteorologico dell’Università di Genova è in funzione dal 1 Gennaio 1833. La strumentazione di rilevazione dei dati è rimasta sempre sul terrazzo della torretta NW del Palazzo Universitario di Via Balbi n° 5, in centro città a Genova. Le misurazioni di precipitazione e di temperatura effettuate presso l’Osservatorio Meteorologico dell’Università di Genova rappresentano una delle […]
Cairo, è mancato Matteo Chiarlone
Aveva 39 anni, era erborista Lutto a Cairo Montenotte per la morte prematura del giovane Matteo Chiarlone di soli 39 anni avvenuta oggi. Il giovane, laureato in erboristeria, era molto conosciuto per avere gestito un’attività commerciale all’interno del centro commerciale di Carcare. I funerali, sabato a Rocchetta di Cairo. Matteo Chiarolone lascia la madre e […]
Sempre ampio il fronte dell'incendio boschivo tra Imperiese e Savonese
Andora. E’ sempre molto esteso l’incendio boschivo in località Rollo sul versante savonese e Cervo su quello imperiese che da ore ormai sta divampando senza sosta divorando decine di ettari di vegetazione. Secondo le ultime informazioni pervenute dai vigili del fuoco, la situazione più critica sarebbe sul fronte imperiese. Sul posto anche elicotteri e canadair […]