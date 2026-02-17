A10, riaperto questa mattina alle 5.30 il tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pegli

Posted on

Aveva 39 anni, era erborista Lutto a Cairo Montenotte per la morte prematura del giovane Matteo Chiarlone di soli 39 anni avvenuta oggi. Il giovane, laureato in erboristeria, era molto conosciuto per avere gestito un’attività commerciale all’interno del centro commerciale di Carcare. I funerali, sabato a Rocchetta di Cairo. Matteo Chiarolone lascia la madre e […]