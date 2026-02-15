La Città di Quiliano aderisce al progetto “Pedala a Ponente”, la prima rete

cicloturistica integrata dedicata al turismo lento delle aree interne delle

Province di Savona, Imperia e Cuneo, un’iniziativa condivisa da 23 Comuni

con l’obiettivo di valorizzare borghi, paesaggi ed eccellenze locali attraverso

un’offerta strutturata rivolta a cicloturisti e cicloamatori

Il progetto sarà presentato ufficialmente nel corso della conferenza stampa in

programma mercoledì 18 febbraio alle ore 11.00 presso la Provincia di

Savona, in via Sormano 12, ed è promosso in collaborazione con Onirica S.r.l.

Società Benefit, ideatrice dell’iniziativa

Pedala a Ponente mette a disposizione una cartina digitale (e cartacea, a

discrezione dei singoli Comuni) con oltre 1.600 chilometri di percorsi e più di

30 itinerari ad anello, collegati direttamente a Google Maps tramite QR code,

consentendo ai cicloturisti di navigare facilmente lungo i tracciati e di

scoprire punti di interesse, servizi e strutture ricettive presenti sul territorio

Per ciascun Comune aderente — tra cui Quiliano — il progetto prevede

schede dedicate con l’indicazione dei percorsi, delle bellezze artistiche,

monumentali e naturalistiche, oltre alle eccellenze enogastronomiche e ai

servizi utili ai visitatori, offrendo così una vera e propria “bussola digitale”

per vivere il territorio in modo sostenibile e consapevole

L’iniziativa nasce dalla volontà condivisa delle Amministrazioni coinvolte di

fare rete e promuovere un modello di sviluppo basato su cooperazione,

sostenibilità ambientale e valorizzazione delle identità locali. La scelta

progettuale privilegia infatti strumenti digitali leggeri, evitando la creazione

di una nuova app dedicata e riducendo significativamente l’impatto

ambientale in termini di emissioni di CO , a favore di un utilizzo intelligente ₂

delle piattaforme già esistenti Con l’adesione a Pedala a Ponente, il Comune di Quiliano conferma il proprio

impegno nella promozione di un turismo lento, esperienziale ed ecologico,

capace di generare ricadute positive non solo per i visitatori, ma anche per i

residenti e gli operatori economici locali, contribuendo alla crescita armonica

delle aree interne del Ponente ligure.

