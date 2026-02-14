Crisi AMT: Regione, Comune di Genova e Città Metropolitana formalizzano impegno per il risanamento

«Nella serata di ieri Comune di Genova, Città Metropolitana e Regione Liguria hanno formalizzato precisi impegni per sostenere il risanamento di Amt, fondamentali per richiedere la proroga delle misure protettive. Nei prossimi giorni, proseguirà il confronto tra gli enti e l’azienda per arrivare alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa entro la fine di marzo, che definisca le risorse da mettere a disposizione di Amt sulla base dell’affinamento del piano di risanamento». Lo annuncia la sindaca di Genova, Silvia Salis.

Fin d’ora, il Comune di Genova si è impegnato a mettere a disposizione risorse per oltre 61 milioni, da utilizzarsi in parte per l’incremento del corrispettivo del contratto di servizio per l’anno 2026 e in parte per la ricapitalizzazione dell’azienda. Ha, inoltre, assicurato la disponibilità a sostenere ulteriori impegni in supporto di Amt che dovessero emergere dal protocollo d’intesa tra gli enti.

Regione Liguria si è impegnata a mettere a disposizione risorse fino a 19 milioni per incrementare il contratto di servizio e fino a 40 milioni per la ricapitalizzazione dell’azienda e il conseguente ingresso tra i soci di Amt. Città Metropolitana si è impegnata a concludere entro il mese di marzo l’istruttoria di revisione del corrispettivo del contratto di servizio e a partecipare alla ricapitalizzazione dell’azienda.

«Gli impegni assunti dai tre enti rappresentano un decisivo punto di svolta nel percorso verso la soluzione della crisi di Amt, che resterà un’azienda pubblica capace di erogare un servizio essenziale per la mobilità di tutti i genovesi e che sarà chiamata a migliorare la propria efficienza, come previsto dallo stesso piano di risanamento – commenta la sindaca di Genova, Silvia Salis – desidero ringraziare Regione Liguria, Filse, Amt e i suoi consulenti, l’esperto Giovanni Mottura e gli assessori comunali, Alessandro Terrile ed Emilio Robotti, che con il grande lavoro svolto in queste settimane ci hanno condotto a questo punto di svolta».

