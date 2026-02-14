Attualità Economia Genova

Regione Liguria, al via due bandi da 1 milione di euro per la Pesca

Posted on Author Redazione Comment(0)

“Regione Liguria ha aperto due nuovi bandi a valere sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027, per un totale di 1 milione e 100mila euro, destinati al comparto ittico ligure”. Così l’assessore regionale alla Pesca Alessandro Piana.

“Un bando riguarda investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate e promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori – spiega Piana – con una dotazione finanziaria pari a 1 milione di euro, a sostegno di interventi nei porti da pesca, approdi e luoghi di sbarco liguri.
L’altro bando, con una dotazione di 100mila euro – prosegue l’assessore – finanzia investimenti per migliorare l’efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici, prevedendo interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica dei pescherecci e alla riduzione delle emissioni di CO₂ attraverso la sostituzione del motore principale e secondario”.

“Mettiamo in campo risorse concrete per rafforzare la competitività della nostra pesca – conclude l’assessore Alessandro Piana – e accompagnare il settore verso una reale transizione ecologica. Da un lato investiamo sulle infrastrutture portuali dedicate alla pesca, migliorando qualità, sicurezza e condizioni di lavoro; dall’altro sosteniamo il rinnovo tecnologico della flotta, con interventi mirati alla riduzione dei consumi e delle emissioni”.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 31 marzo 2026 per l’intervento dedicato all’efficienza energetica, al 30 aprile 2026 per quello relativo agli investimenti nei porti. Gli avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale di Regione Liguria, su Agriligurianet e sul Bollettino Ufficiale regionale.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Attualità

Ponte Morandi, il Comitato San Cristoforo: “Gli incassi dei pedaggi non utilizzati per effettuare regolari manutenzioni”

Posted on Author Redazione

“I dati sullo stato di degrado e di rischio dei ponti autostradali, diffusi a Genova durante il recente Convegno “Uno sguardo oltre il ponte” confermano su tutto il fronte la validità della nostra rivendicazione: gli incassi derivanti a Atlantia dai pedaggi pagati da automobilisti e autotrasportatori (circa 9 miliardi), non sono stati utilizzati come avrebbe […]
Attualità Loano

Sul lungomare di Loano continua la "Sagra del Crostolo"

Posted on Author Redazione

Loano. I sapori della cucina tradizionale locale sono protagonisti della tradizionale Sagra del Crostolo organizzata dall’Associazione Sagra del Crostolo con la collaborazione della Confraternita di Nostra Signora del Rosario (Cappe Turchine) ed il patrocinio del Comune di Loano nei pressi della Casetta dei Lavoratori del mare sul lungomare. Nella grande padella di acciaio di oltre due metri di […]
Attualità Cairo Montenotte

Si abbassano le temperature, caloriferi accesi a Cairo Montenotte

Posted on Author Redazione

Cairo Montenotte. Vista la situazione meteorologica il sindaco Paolo Lambertini, con l’ordinanza nr 20 del 05/10/2017, ha autorizzato l’accensione facoltativa anticipata degli impianti termici sul territorio comunale per un massimo di sette ore giornaliere nella fascia oraria dalle 5 alle 23. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *