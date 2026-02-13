Genova, fuga di gas durante lite famigliare: una denuncia

Una fuga di gas durante una lite famigliare nel quartiere genovese di San Quirico. L’intervento provvidenziale di alcuni agenti della polizia penitenziaria ha evitato il peggio. Tutto è iniziato quando un ragazzino del quartiere, visibilmente spaventato, è entrato di corsa in un bar dove alcuni poliziotti penitenziari stavano prendendo un caffè. Il giovane ha riferito che a casa un parente stava litigando animatamente con altri familiari, in evidente stato di agitazione. Senza esitare, gli agenti si sono recati immediatamente sul posto. Giunti nell’abitazione, hanno trovato un uomo – poi identificato come zio del ragazzo – che aveva appena avuto un acceso diverbio con la madre e la sorella del minore. Gli operatori lo hanno accompagnato fuori dall’appartamento per calmarlo

Solo in quel momento hanno notato la gravità della situazione: durante la colluttazione, un tubo dell’impianto del gas era stato danneggiato, causando una massiccia perdita di gas nell’ambiente. Messa temporaneamente in sicurezza la persona agitata, i poliziotti hanno agito con prontezza: hanno chiuso la valvola principale dell’impianto, interrompendo la fuoriuscita del gas, e hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e la polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti i pompieri per le operazioni di messa in sicurezza definitiva e gli agenti per i rilievi e gli accertamenti del caso. L’uomo coinvolto nella lite sarebbe stato successivamente denunciato.

