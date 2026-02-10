Curiosità Laigueglia

Laigueglia si fa bella con lo spot della Pirelli

Posted on
Le riprese sono state girate alle prime luci dell’alba nelle passate
settimane. Il waterfront di Laigueglia, la chiesa con i suoi
caratteristici campanili, il molo con la meridiana,  ma anche paesaggi
collinari e splendide viste sulla Baia del Sole da Capo Mele, dalla
Cresta e da Colla Micheri, ma anche nell’entroterra della Val Neva. È la
nuova pubblicità dei pneumatici Pirelli, che l’azienda ha scelto per
pubblicizzare i nuovi pneumatici estivi, e lo ha fatto con uno spot
spettacolare dove le bellezze paesaggistiche, naturali ed artistiche
della nostra costa e di uno dei Borghi più belli d’Italia fanno da
scenario.  Così commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza
del Comune di Laigueglia: “Non possiamo che essere orgogliosi del fatto
che un’azienda leader del settore e dal grande prestigio internazionale
abbia scelto la nostra costa e il primo entroterra come ambientazione
per promuovere i suoi prodotti di punta. La bellezza del nostro
territorio si conferma luogo ideale da utilizzare come scenario per
campagne pubblicitarie di beni di lusso e di design, una vocazione da
incentivare e promuovere per il futuro”. Lo spot è stato appena
pubblicato sulle principali piattaforme social.

Redazione

Redazione

