Laigueglia si fa bella con lo spot della Pirelli

Le riprese sono state girate alle prime luci dell’alba nelle passate
settimane. Il waterfront di Laigueglia, la chiesa con i suoi
caratteristici campanili, il molo con la meridiana, ma anche paesaggi
collinari e splendide viste sulla Baia del Sole da Capo Mele, dalla
Cresta e da Colla Micheri, ma anche nell’entroterra della Val Neva. È la
nuova pubblicità dei pneumatici Pirelli, che l’azienda ha scelto per
pubblicizzare i nuovi pneumatici estivi, e lo ha fatto con uno spot
spettacolare dove le bellezze paesaggistiche, naturali ed artistiche
della nostra costa e di uno dei Borghi più belli d’Italia fanno da
scenario. Così commenta Alessandro Chirivì, capogruppo di maggioranza
del Comune di Laigueglia: “Non possiamo che essere orgogliosi del fatto
che un’azienda leader del settore e dal grande prestigio internazionale
abbia scelto la nostra costa e il primo entroterra come ambientazione
per promuovere i suoi prodotti di punta. La bellezza del nostro
territorio si conferma luogo ideale da utilizzare come scenario per
campagne pubblicitarie di beni di lusso e di design, una vocazione da
incentivare e promuovere per il futuro”. Lo spot è stato appena
pubblicato sulle principali piattaforme social.