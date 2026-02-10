Attualità Genova Politica

Regione Liguria, Giorno del Ricordo. Il Presidente, Bucci: “Mai più oltraggi al Ricordo”

Posted on Author Redazione Comment(0)
“Oggi, 10 febbraio, Regione Liguria commemora il Giorno del Ricordo e rende omaggio alle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano.
Il ricordo di questa vergognosa pagina di persecuzioni contro gli italiani non può essere rivolto solo al passato, ma deve diventare insegnamento per le future generazioni. Per questo non possiamo tollerare che ancora oggi ci sia chi oltraggia la memoria delle Foibe, negando quanto accaduto con parole, gesti violenti e atti vandalici”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
“Mai più oltraggi al Ricordo” è il messaggio che la Liguria lancia con forza. Un messaggio che, oggi più che mai, è di ferma condanna di chi ritiene che la normale dialettica politica e democratica possa essere sostituita con atteggiamenti che appartengono a un passato che non deve più ritornare”.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Economia Politica

Occupazione ed economia in affanno in Liguria. Pd ancora all'attacco di Toti

Posted on Author Redazione

Genova. Va ancora all’attacco della giunta Toti il gruppo del Pd in consiglio regionale sui ritardi accumulati in merito alla crescita economica e dell’occupazione che, secondo Istat, fanno della Liguria un fanalino di coda a livello nazionale. In una nota i Dem affermano: ” Il lavoro torna a crescere in buona parte dell’Italia – e […]
Economia Genova Genova e provincia Imperia e provincia La Spezia e provincia Savona

Regione Liguria, da oggi le aziende possono accedere al bando da 30 milioni per gli investimenti produttivi

Posted on Author Redazione

Sono compilabili da oggi, 20 marzo, in modalità offline sul sito di Filse, le domande al bando di Regione Liguria da 30 milioni di euro per sostenere la produzione, lo sviluppo tecnologico, la competitività e l’occupazione delle micro, piccole e medie imprese. Il fondo, a valere sulle risorse del PR Fesr 2021-2027 (azione 1.3.2), è […]
Alassio Attualità

Alassio, visita del Ministro dell’Istruzione Valditara al cantiere della nuova scuola secondaria di Via Gastaldi

Posted on Author Redazione

La conferma è di questi giorni: venerdì 14 aprile, alle ore 15, l’onorevole Giuseppe Valditara, Ministro all’Istruzione, visiterà il cantiere in fase di completamento della nuova scuola secondaria di primo grado di via Gastaldi. Già presente a Genova in occasione della Giornata del Mare, il Ministro ha accolto l’invito dell’amministrazione alassina a visitare l’opera che è […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *