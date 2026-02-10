Regione Liguria, Giorno del Ricordo. Il Presidente, Bucci: “Mai più oltraggi al Ricordo”

Posted on

Sono compilabili da oggi, 20 marzo, in modalità offline sul sito di Filse, le domande al bando di Regione Liguria da 30 milioni di euro per sostenere la produzione, lo sviluppo tecnologico, la competitività e l’occupazione delle micro, piccole e medie imprese. Il fondo, a valere sulle risorse del PR Fesr 2021-2027 (azione 1.3.2), è […]