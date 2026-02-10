Regione Liguria, Giorno del Ricordo. Il Presidente, Bucci: “Mai più oltraggi al Ricordo”

“Oggi, 10 febbraio, Regione Liguria commemora il Giorno del Ricordo e rende omaggio alle vittime delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata-istriano.
Il ricordo di questa vergognosa pagina di persecuzioni contro gli italiani non può essere rivolto solo al passato, ma deve diventare insegnamento per le future generazioni. Per questo non possiamo tollerare che ancora oggi ci sia chi oltraggia la memoria delle Foibe, negando quanto accaduto con parole, gesti violenti e atti vandalici”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci.
“Mai più oltraggi al Ricordo” è il messaggio che la Liguria lancia con forza. Un messaggio che, oggi più che mai, è di ferma condanna di chi ritiene che la normale dialettica politica e democratica possa essere sostituita con atteggiamenti che appartengono a un passato che non deve più ritornare”.