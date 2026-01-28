Footgolf Alassio, per la Fondazione Airc raccolti 15.779 euro Superata la cifra record del 2025 di 12 mila euro

Ammonta a 15.779 euro la somma raccolta prima, durante e dopo l’edizione 2026 del Footgolf a favore della Fondazione AIRC ha visto trionfare l’ex Genoa Mario Bortolazzi e l’ex Bari e Juve Massimo Carrera. “Un risultato eccezionale – conferma Marco Dottore, responsabile dell’Agenzia Eccoci Eventi che ha organizzato il Footgolf col Comune di Alassio, Regione Liguria e Fondazione AIRC– grazie alla fattiva collaborazione di campioni, artisti e attori che hanno trasformato l’Epifania in una giornata memorabile”. L’importo record che ha superato quello dell’anno scorso di 12 mila euro è stato raggiunto grazie alla cena di gala andata in scena all’Hotel Regina, ai banchetti Airc durante l’evento, ai versamenti volontari dei cittadini, e soprattutto alle associazioni e commercianti alassini che come ogni anno contribuiscono con donazioni, ma anche alle aziende che hanno sostenuto la manifestazione benefica. “Come lo scorso anno con Luca Galtieri – aggiunge Marco Dottore – andremo in Regione per la consegna simbolica dell’assegno alla Fondazione Airc Comitato Liguria per la ricerca sul cancro ETS a nome anche dei protagonisti di una sfida all’insegna dello sport e della generosità”. “Da parte mia e di tutta l’Amministrazione Comunale – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – desidero esprimere un vivo e sincero apprezzamento per l’importante esito della manifestazione, che grazie a un impegno corale e alla generosità delle numerose realtà e persone coinvolte, ha permesso di raccogliere una cifra davvero significativa a favore di AIRC. Un risultato che cresce e si consolida di anno in anno, anche grazie alla partecipazione dei campioni dello sport e del mondo dello spettacolo che con la loro presenza danno valore e visibilità all’iniziativa, contribuendo a rafforzarne il messaggio di solidarietà. Questa manifestazione, tradizionalmente sostenuta dagli Assessorati al Turismo e allo Sport della nostra città, rappresenta al meglio il tessuto sociale del nostro territorio: una comunità viva, capace di fare rete e unire sport e solidarietà per una causa di grande valore”. Il Footgolf di Alassio è ormai diventato un appuntamento fisso del calendario degli eventi natalizi della Baia del Sole, capace di unire spettacolo, divertimento e impegno sociale. Grandi nomi dello sport e dello spettacolo si sono confrontati con l’obiettivo di battere non solo i colpi migliori, ma soprattutto il record di solidarietà a sostegno della ricerca contro il cancro. Il pubblico, numeroso e attento, ha fatto da cornice a una giornata ricca di entusiasmo e partecipazione. Tra i protagonisti scesi in spiaggia vere icone del calcio e non solo: da Beppe Dossena a Diego Fuser, passando per Paolo Monelli, Alessandro Melli, Marco Osio, Fausto Pizzi, Stefano Eranio, Sergio Porrini, Nello Santin e Claudio Chiappucci. Accanto a loro anche volti noti dello spettacolo come Margherita Fumero, Simona Tagli, Nick The Nightfly, Marco Carena e Giampiero Perone, insieme a numerosi altri ospiti che hanno contribuito a rendere l’evento speciale. Presente anche il mondo del footgolf con la Lega Nazionale, l’Associazione Italiana Footgolf e diverse realtà sportive, oltre alla partecipazione simbolica della Nazionale Italiana Sacerdoti. A condurre la giornata sono stati Marco Dottore e Rinaldo Agostini, accompagnando il pubblico tra sport, musica e divertimento.
