Savona, si apre una voragine in strada: alcune auto incidentate

Intervento dei Vigili del fuoco in via Carissimo e Crotti per una voragine che si è aperta sulla carreggiata che ha provocato un incidente con alcune auto coinvolte. Sul posto hanno operato anche i Carabinieri che hanno chiuso la strada per sicurezza. In corso i rilievi del caso per valutare gli interventi da effettuare per ripristinare la normalità.
Articoli correlati
Sanremo, droga nascosta nel cibo per il compagno in carcere: denunciata donna
Una donna è stata denunciata per aver nascosto diverse dosi di hashish nello spezzatino destinato al compagno detenuto nel carcere di Sanremo, ma dopo la consegna del pasto all’ufficio colloqui è stata scoperta dalla polizia penitenziaria. Gli agenti che hanno ritirato il pacco, insospettiti dal suo contenuto, hanno deciso di approfondire i controlli scoprendo le […]
Genova, ladri acrobati in azione: tre colpi in poche ore
Furti a ripetizione della banda di ladri acrobati a Genova. Gli ultimi colpi sono stati messi a segno tra le 17 e le 19 di ieri in tre distinte abitazioni nella zona di Principe. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia che hanno avviato le indagini. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's […]
Genova, aveva ucciso la sua compagna in Francia: arrestato algerino
Aveva ucciso la compagna in Francia. E’ stato arrestato alla stazione di Genova Brignole un algerino ricercato. La Polizia ferroviaria di Genova, durante servizi di controllo del territorio all’interno dello scalo di Brignole, ha fermato questa mattina per un controllo un soggetto che, dopo aver notato gli agenti, ha tentato frettolosamente di uscire dalla stazione. Il nervosismo dimostrato […]