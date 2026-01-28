Savona, si apre una voragine in strada: alcune auto incidentate

Intervento dei Vigili del fuoco in via Carissimo e Crotti per una voragine che si è aperta sulla carreggiata che ha provocato un incidente con alcune auto coinvolte. Sul posto hanno operato anche i Carabinieri che hanno chiuso la strada per sicurezza. In corso i rilievi del caso per valutare gli interventi da effettuare per ripristinare la normalità.

Informazioni sull'autore del post