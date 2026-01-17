Albissola Cronaca

Albissola, disturbo della quiete pubblica: locale chiuso per 7 giorni

Chiuso per una settimana un locale di Albissola. Il provvedimento, disposto dal Questore e notificato dai Carabinieri è stato adottato su proposta della stessa Stazione dei Carabinieri, a seguito di numerose segnalazioni e accertamenti che hanno evidenziato reiterate situazioni di disturbo della quiete pubblica, in particolare nelle ore serali.

In più occasioni, infatti, era stata riscontrata la diffusione di musica ad alto volume e la presenza di assembramenti di persone, spesso in evidente stato di ebbrezza alcolica, nell’area antistante il locale, con conseguente degrado delle zone limitrofe, dove venivano rinvenuti bicchieri rotti, bottiglie di vetro e altri rifiuti abbandonati. Inoltre, il locale è stato più volte sottoposto a controlli, nel corso dei quali sono stati identificati diversi avventori gravati da precedenti di Polizia e penali.

L’esercizio era già stato destinatario di un provvedimento di diffida nel maggio 2025, emesso a seguito di episodi legati al consumo di sostanze stupefacenti all’interno del locale. Nei mesi successivi, inoltre, lo stesso era stato oggetto di numerosi interventi da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri, a seguito di segnalazioni per aggressioni, furti e ulteriori episodi di uso di stupefacenti.

Da ultimo, la scorsa settimana, nel corso di un controllo effettuato dai Carabinieri di Albisola Marina nei confronti degli avventori che stazionavano all’esterno del locale, alcune persone sono state trovate in possesso di sostanza stupefacente.

Alla luce della gravità dei fatti e della recidiva degli episodi riscontrati, il Questore di Savona ha disposto la sospensione dell’attività per dieci giorni, misura che ha esclusivamente finalità preventiva, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

