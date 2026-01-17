Redazione

Coronavirus, ancora in aumento i casi in Liguria: 166

Sono 166 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3257 tamponi molecolari e 3801 test antigenici rapidi. IMPERIA (Asl 1): 43 SAVONA (Asl 2): 35 GENOVA: 68 (di cui Asl 3: 55 – Asl 4: 13) LA SPEZIA (Asl 5): 20 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0 Vaccini somministrati: 1.790.152 Ciclo […]
Arenzano, è caccia al piromane

Arenzano. E’ di origine dolosa l’incendio divampato domenica pomeriggio sulle alture di Vesima, tra Voltri e Arenzano. Ne sono convinti i carabinieri forestali che stanno dando la caccia a un piromane. Gli investigatori sono convinti che dietro il rogo ci sia la mano di una persona perché quello di ieri sarebbe il quarto nel giro di […]
Ne, frana sulla sp 26: nessun ferito, disagi alla popolazione

Frana sulla Sp 26 in Val Graveglia a Ne creando disagi ai residenti che devono compiere un percorso alternativo. Non ci sono persone isolate. Sono in corso gli interventi per rimettere in sicurezza la zona.

