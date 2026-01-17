Dopo l’omicidio dello studente di 18 anni avvenuto ieri a La Spezia, l’Ufficio scolastico regionale della Liguria ha disposto un’ispezione all’istituto Einaudi della dove è avvenuto l’accoltellamento.
Articoli correlati
Coronavirus, ancora in aumento i casi in Liguria: 166
Sono 166 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 3257 tamponi molecolari e 3801 test antigenici rapidi. IMPERIA (Asl 1): 43 SAVONA (Asl 2): 35 GENOVA: 68 (di cui Asl 3: 55 – Asl 4: 13) LA SPEZIA (Asl 5): 20 Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0 Vaccini somministrati: 1.790.152 Ciclo […]
Arenzano, è caccia al piromane
Arenzano. E’ di origine dolosa l’incendio divampato domenica pomeriggio sulle alture di Vesima, tra Voltri e Arenzano. Ne sono convinti i carabinieri forestali che stanno dando la caccia a un piromane. Gli investigatori sono convinti che dietro il rogo ci sia la mano di una persona perché quello di ieri sarebbe il quarto nel giro di […]
Ne, frana sulla sp 26: nessun ferito, disagi alla popolazione
Frana sulla Sp 26 in Val Graveglia a Ne creando disagi ai residenti che devono compiere un percorso alternativo. Non ci sono persone isolate. Sono in corso gli interventi per rimettere in sicurezza la zona. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts