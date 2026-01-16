Un uomo è stato investito mortalmente da un’auto nel pomeriggio di oggi a Vado Ligure per cause da accertare. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici e le forze dell’ordine per i rilievi. Per la vittima non c’è stato nulla da fare.
