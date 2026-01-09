Cronaca La Spezia e provincia

Sarzana, scoperti con 3 kg di hashish: due arresti

I Carabinieri della Compagnia di Sarzana hanno arrestato due persone e sequestrato un totale di circa tre chilogrammi di hashish nel giro di poche ore in due distinte operazioni in Val di Magra.Nel pomeriggio di giovedì una pattuglia ha fermato a Vezzano Ligure un auto con a bordo un 22enne di Savona che viaggiava con venti panetti di “fumo” per un peso di un chilo. In serata, a pochi chilometri di distanza, un 37enne genovese è stato fermato a bordo di un furgone a Ceparana. Sotto uno dei sedili, i Carabinieri hanno trovato un borsone con all’interno 38 panetti di hashish per un peso di circa due chili. Entrambi sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il Tribunale della Spezia ne ha disposto l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza in attesa di chiarire i fatti.

 

