Incendio Crans Montana, arrestato titolare del bar

Jacques Moretti, il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana, è stato arrestato. La Procura di Sion ha disposto una misura cautelare nei suoi confronti per pericolo di fuga. La moglie di Moretti, contitolare del locale dove nell’incendio della notte di Capodanno sono morti 40 ragazzi, è invece rimasta in libertà. L’interrogatorio dei due proprietari, sentiti separatamente, è durato più di sei ore. Le accuse: omicidio, lesioni e incendio colposi. Nel rogo sono rimasti feriti altri 116 ragazzi.
