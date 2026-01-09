Cronaca Genova

Genova, 19 enne sfregiato al volto fuori da una discoteca

Posted on Author Redazione Comment(0)

Un ragazzo di 19 anni è stato sfregiato al volto con un coltello durante un’aggressione omofoba da parte di un gruppo di giovani all’uscita di una discoteca nel quartiere genovese di Sampierdarena. La denuncia arriva da Arcigay Genova. “Denunciare è un gesto di coraggio, soprattutto in un contesto in cui troppe persone LGBTQIA+ vengono ancora invitate al silenzio, alla prudenza, all’invisibilità come se fosse una colpa non mimetizzarsi abbastanza. Questa è violenza omofoba, alimentata da un clima culturale e politico che da anni normalizza l’odio, lo minimizza, lo giustifica”.

 

