Genova, domenica pedonale nei quartieri di Nervi e San Fruttuoso

Un pomeriggio a piedi per cambiare lo sguardo sulla Città e sui quartieri, sensibilizzando le persone sull’importanza di muoversi in maniera sostenibile, limitare il traffico veicolare e, soprattutto, valorizzare e vivere in maniera diversa lo spazio pubblico.

Domenica 11 gennaio appuntamento a San Fruttuoso e Nervi con le “Domeniche pedonali“, l’iniziativa promossa dal Comune di Genova in collaborazione con i municipi cittadini per la pedonalizzazione, in via sperimentale e temporanea, di alcune aree urbane.

Via Pendola, a San Fruttuoso, tra le ore 14 e le ore 19 farà da palcoscenico ad una ricchissima rassegna di eventi e iniziative rivolte alle famiglie tra giochi di animazione, laboratori creativi e teatrali per bambini, attività motorie e sportive organizzate dal Municipio III Bassa Val Bisagno in collaborazione con numerose associazioni locali.

In via Sala a Nervi, dalle 14 alle 18, grazie alla sinergia tra Municipio IX Levante e Civ, è prevista l’apertura straordinaria di alcune attività commerciali che “accompagneranno” la passeggiata di clienti e visitatori verso i parchi e i musei della delegazione.

«Le “Domeniche pedonali”, concertate con i municipi cittadini, sono progettate per cambiare temporaneamente, e in via sperimentale, la destinazione d’uso di spazi pubblici abitualmente destinati al transito e alla sosta di veicoli privati – spiegano l’assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti e l’assessora all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti Francesca Coppola –, trasformandoli per un giorno in luoghi più accoglienti, protetti, vivibili e vissuti attivamente dalla cittadinanza attraverso attività di socializzazione e aggregazione, organizzate con il fondamentale supporto delle realtà associative locali».

«Con le “Domeniche pedonali” – aggiungono Robotti e Coppola – è iniziato un percorso che vogliamo condividere con cittadine, cittadini, attori economici e sociali di ogni singolo territorio: più avanti analizzeremo, insieme ai municipi e a tutti i soggetti interessati, l’impatto prodotto sulle varie comunità, per valutare congiuntamente l’opportunità di dare più ampio respiro al progetto. Nel frattempo, invitiamo la cittadinanza e in particolare le famiglie partecipare a questa iniziativa, che siamo convinti – come dimostrano le pedonalizzazioni realizzate in precedenza a Genova e non solo – possa migliorare in maniera significativa la qualità della vita delle persone, rafforzare l’identità locale, incrementare le relazioni sociali e stimolare il circuito commerciale nei quartieri».

COME CAMBIA LA VIABILITÀ

Via Pendola:

– dalle 14.00 alle 18.00 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di circolazione.

– dalle 12.00 alle 18.00 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli.

– dalle 14.00 alle 18.00 e comunque fino a cessate esigenze:

per consentire l’accesso ai passi carrabili situati in via Paggi, nel tratto compreso tra via Casoni e via Pendola e tra via Pendola e via Torti, viene istituito il divieto di circolazione in via Paggi all’intersezione con via Casoni e via Torti, con diritto di accesso ai varchi carrabili solo ai veicoli autorizzati.

Via Sala, via Sant’ilario, viale Franchini:

– via Sala, dalle ore 14.00 alle ore 19.00 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di circolazione, eccetto per i veicoli diretti/provenienti dalle proprietà laterali carrabili per i quali sarà consentito il transito scortato/anticipato da personale volontario/di Polizia Locale.

– via Sala, stalli di sosta presenti all’altezza dei civici 16r, dalle 14.00 alle 19.00 e comunque fino a cessate esigenze:

divieto di sosta e fermata, con sanzione accessoria della rimozione forzata per i veicoli degli inadempienti.

– viale Franchini, nel tratto tra via Campostano e piazza Pittaluga, tra le 14.00 e le 19.00:

senso unico alternato.

– via Sant’Ilario, nel tratto compreso tra via Donato Somma e largo Bassanite, tra le 14.00 e le 19.30 e comunque fino a cessate esigenze:

inversione del senso di marcia.

