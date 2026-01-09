Calcio, insulti social a Stanciu. Il Genoa: “Non lo consentiamo”

Dopo il calcio di rigore fallito da Stanciu al 99′ del posticipo di San Siro contro il Milan, i tifosi del Genoa si sono letteralmente scatenati in commenti, insulti contro il giocatore rumeno pesantemente attaccato. A questo proposito il club ha diramato una nota ufficiale:
“Il Genoa CFC condanna con fermezza tutti i messaggi di odio, aggressione verbale e insulto anche a sfondo razziale nei confronti dei propri tesserati sui canali social del Club, veicolo di comunicazione su cui non ci sarà mai spazio per gravi ingiurie, vergognose minacce di morte e di istigazione alla violenza. Come da consuetudine il Club perseguirà tutte le strade necessarie per la tutela dei propri tesserati”.