Calcio, insulti social a Stanciu. Il Genoa: “Non lo consentiamo”

Posted on

Il turismo diventa green e riparte con due nuovi mezzi elettrici che, da oggi, faranno la spola nei principali punti di interesse della città. Un’iniziativa nata dall’accordo di co-marketing sottoscritto tra Comune di Genova e Citroën Italia S.p.A., con lo scopo sia di incentivare la mobilità sostenibile, sia di garantire ai turisti una maggiore attenzione […]