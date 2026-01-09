La Liguria ha accolto la Fiamma Olimpica: domani attraverserà tutto il Ponente

La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 è arrivata a Genova, attraversando il cuore della città e raggiungendo il Porto Antico, accolta da grande partecipazione e entusiasmo.

Il passaggio genovese rientra nel percorso che sta portando la Fiamma ad attraversare tutta la Liguria, da levante a ponente, coinvolgendo città, borghi e comunità del territorio: in mattinata alla Spezia, poi nel Tigullio e infine nel capoluogo.

«La Fiamma Olimpica non è solo un simbolo sportivo, ma un messaggio universale di unità, rispetto e condivisione che attraversa tutta la Liguria – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro –. Vederla arrivare a Genova richiama il valore dello sport come strumento educativo, sociale e culturale, capace di unire territori e generazioni e di rafforzare il senso di comunità».

«La Liguria ha tenuto vivi e concreti questi valori per tutto l’anno appena concluso, che ci ha visti protagonisti come Regione Europea dello Sport 2025 – ha aggiunto – Un percorso fatto di grandi eventi, ma soprattutto di lavoro quotidiano sul territorio, nelle società sportive, nelle scuole e nelle comunità locali, che oggi trova nella Fiamma Olimpica un simbolo forte di continuità e di impegno condiviso».

Il viaggio della Fiamma proseguirà ora lungo le altre tappe liguri: nella giornata di domani raggiungerà Savona, Imperia e Ventimiglia, lasciando sul territorio il segno di un percorso che unisce lo sport ai valori olimpici e alla partecipazione delle comunità locali.

Informazioni sull'autore del post