Lotteria Italia 2025, Liguria: venduti 232mila biglietti (+12,9%), a Genova la metà dei tagliandi

– Sono stati 232.260 i biglietti della Lotteria Italia 2025 staccati in Liguria, dato che, come riporta Agipronews, è in aumento rispetto ai 205.720 dello scorso anno e in linea con il trend nazionale, con un +12,9%. Genova si conferma la provincia dove sono stati distribuiti più tagliandi, praticamente la metà: 115.840 (+12,9%). In aumento le vendite anche in provincia di Savona (56.020, +18%), La Spezia (31.120 + 12,2%) e Imperia (29.280 +3,7%).

A livello nazionale, continua Agipronews, sono stati venduti 9,6 milioni di biglietti, una percentuale in crescita del 11% rispetto allo scorso anno, quando furono staccati circa 8,6 milioni di tagliandi. Un dato che conferma il legame degli italiani con questo gioco così tradizionale a cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha legato, da alcuni anni, il progetto “Disegniamo la fortuna”, un concorso dedicato agli artisti con disabilità che hanno realizzato le 12 opere rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.

Informazioni sull'autore del post