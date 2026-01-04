Calcio, la Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Brunori; ceduto Pedrola al Las Palmas

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Palermo F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Brunori (nato a Macaé, Brasile, il 1° novembre 1994). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026. Contestualmente il club ha ceduto l’attaccante Estanis PEdrola al Las Palmas.
Articoli correlati
Calcio, Genoa: ufficiale l’arrivo di Retegui
Mateo Retegui è un nuovo giocatore del Genoa. Nato a San Fernando, in Argentina, il 29/04/1999, l’attaccante della Nazionale Italiana vanta 161 presenze e 47 reti nelle competizioni per club. Con la maglia azzurra ha messo a segno 2 reti in 3 presenze. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Genova, Giovanni Vassallo è il nuovo Presidente della Commissione De.Co del Comune
Il sindaco Marco Bucci ha nominato la nuova Commissione DE. CO. – Denominazione Comunale di Origine che, come prevede il Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, avrà il compito di individuare, certificare, tutelare e promuovere le attività e i prodotti agroalimentari tipici del territorio genovese. Questo marchio certificherà l’origine locale […]
Calcio, torna la Serie A: Genoa subito alla prova del fuoco Inter
Tutto pronto per la grande ripartenza del campionato con il Genoa che attende al “Ferraris” l’Inter campione d’Italia nel big match di giornata. I nerazzurri si presentano all’appuntamento da favoriti per lo scudetto contro un Genoa che ha cambiato pochissimo rispetto allo scorso anno e che riparte dall’11°posto ottenuto nella scorsa stagione ma senza Retegui […]