Genova Sport

Calcio, la Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Brunori; ceduto Pedrola al Las Palmas

Posted on Author Redazione Comment(0)

L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dal Palermo F.C. i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Matteo Brunori (nato a Macaé, Brasile, il 1° novembre 1994). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2026. Contestualmente il club ha ceduto l’attaccante Estanis PEdrola al Las Palmas.

Informazioni sull'autore del post

Redazione

See author's posts

Redazione

Articoli correlati
Genova Sport

Calcio, Genoa: ufficiale l’arrivo di Retegui

Posted on Author Redazione

Mateo Retegui è un nuovo giocatore del Genoa. Nato a San Fernando, in Argentina, il 29/04/1999, l’attaccante della Nazionale Italiana vanta 161 presenze e 47 reti nelle competizioni per club. Con la maglia azzurra ha messo a segno 2 reti in 3 presenze. Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts
Attualità Genova

Genova, Giovanni Vassallo è il nuovo Presidente della Commissione De.Co del Comune

Posted on Author Redazione

 Il sindaco Marco Bucci ha nominato la nuova Commissione DE. CO. – Denominazione Comunale di Origine che, come prevede il Regolamento per la tutela e valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali, avrà il compito di individuare, certificare, tutelare e promuovere le attività e i prodotti agroalimentari tipici del territorio genovese. Questo marchio certificherà l’origine locale […]
Genova In Primo Piano Sport

Calcio, torna la Serie A: Genoa subito alla prova del fuoco Inter

Posted on Author Redazione

Tutto pronto per la grande ripartenza del campionato con il Genoa che attende al “Ferraris” l’Inter campione d’Italia nel big match di giornata. I nerazzurri si presentano all’appuntamento da favoriti per lo scudetto contro un Genoa che ha cambiato pochissimo rispetto allo scorso anno e che riparte dall’11°posto ottenuto nella scorsa stagione ma senza Retegui […]

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *