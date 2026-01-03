Attualità Genova

Strage di Capodanno in Svizzera: la Fondazione Carige stanzia 50.000 euro per le cure mediche e psicologiche della famiglie coinvolte

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Carige, profondamente scosso per la tragedia di Crans Montana, che ha coinvolto anche giovani italiani e liguri, si è riunito d’urgenza deliberando un primo stanziamento di 50.000 euro a sostegno delle cure mediche e psicologiche per i ragazzi coinvolti nella tragedia e alle loro famiglie.

Nei prossimi giorni Fondazione Carige contatterà imprese, istituzioni e associazioni di categoria per ottenere ulteriori stanziamenti, in un’ottica di concreta solidarietà comunitaria alle famiglie colpite.

Il Presidente Lorenzo Cuocolo, l’intero Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale e tutta la struttura di Fondazione Carige si stringono alle famiglie delle vittime, ai ragazzi feriti e ai loro cari.

