Politica Savona

Arresto Maduro, la CGIL: “Condanniamo con fermezza l’attacco militare degli USA”

“La Cgil condanna con fermezza l’attacco militare degli Stati Uniti contro la Repubblica del Venezuela e ogni violazione della sovranità nazionale e del diritto internazionale. Ancora una volta prevale la logica della forza e della guerra, in un contesto globale già segnato da troppi conflitti e da un numero crescente di vittime civili. Pace, democrazia, diritti e sicurezza comune sono indivisibili dal rispetto del diritto internazionale. Per questo diciamo con forza: no alla guerra, no a tutte le guerre. Chiediamo al Governo italiano e alle istituzioni europee di condannare l’aggressione, attivarsi per la cessazione immediata delle ostilità, garantire aiuti umanitari alla popolazione civile e sostenere l’immediata convocazione del Consiglio di Sicurezza dell’Onu”. Lo afferma in una nota Andrea Pasa, segretario CGIL Savona.

Per oggi sono previsti tre presìdi di solidarietà al Venezuela, organizzato da Stop Rearm Europe. I presìdi si terranno a Savona, in piazza Mameli alle ore 17; a Finale Ligure, in piazza di Spagna alle ore 16; e ad Albenga, in piazza IV Novembre alle ore 16.

 

