A12, motociclista perde la vita tra Lavagna e Sestri Levante: tratto chiuso per 5 ore

Un motociclista ha perso la vita la scorsa notte sulla A12 tra Lavagna e Sestri Levante schiantandosi contro un’auto per cause da accertare. Sul posto è intervenuto il 118 con i soccorsi medici. L’autista dell’auto è stato trasportato in codice giallo al San MArtino. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale. Il tratto di autostrada è rimasto chiuso per 4 ore, dall1 fino alle 5 per i rilievi e la messa in sicurezza del tratto.
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