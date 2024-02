TPL Linea Savona, Giampaolo Rossi nuovo direttore generale

TPL Linea ha formalizzato l’affidamento dell’incarico al nuovo direttore generale dell’azienda di trasporto pubblico locale: Giampaolo Rossi, 64 anni, nato a Novara, con una lunga carriera nel settore dei trasporti, si è presentato alla stampa e ha assunto ufficialmente il ruolo dirigenziale a seguito del bando avviato da TPL Linea, vincendo la concorrenza di altri 40 potenziali candidati.

La nomina di Giampaolo Rossi è già stata ratificata dal Consiglio di amministrazione di TPL Linea.

Soddisfazione da parte del presidente di TPL Linea Vincenzo Franceri, che si è adoperato fin da subito nella ricerca della figura manageriale: “Finalmente abbiamo la guida dell’azienda, l’autista di TPL Linea… – ha commentato il presidente Franceri -. L’operatività di un nuovo direttore generale è fondamentale per il percorso aziendale e per il servizio di trasporto pubblico locale nel nostro territorio”.

“L’esperienza nel settore e le qualifiche professionali maturate negli anni dal nuovo direttore garantiranno un pieno sostegno e affiancamento all’azione dello stesso Cda sulle linee di indirizzo necessarie a TPL Linea e al lavoro che attende il comparto nei prossimi anni, dal rinnovo del parco mezzi, agli standard di servizio per l’utenza fino alla stessa mobilità sostenibile con i bus elettrici”.

“Il nuovo direttore, infatti, darà impulso e vigore all’azienda e al suo intero patrimonio professionale” ha concluso il presidente Franceri.

Per il nuovo dg è previsto un contratto a tempo pieno e determinato, per la durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile. Giampaolo Rossi, laureato in Ingegneria civile dei trasporti a Pavia, ha svolto incarichi nella municipalizzata del trasporto pubblico di Vicenza. Nel 2016 è stato nominato direttore generale nell’azienda provinciale di trasporto di Treviso, mentre dal 2019 ha assunto l’incarico di direttore generale in Start Romagna, l’azienda di trasporto sovraprovinciale della regione emiliana. Giampaolo Rossi conosce bene la Liguria e le aziende di trasporto locali.

“Amo la montagna da sempre e conosco come orientarsi anche nei percorsi più difficili…” le prime parole del neo direttore generale, con riferimento alla strada giusta da tracciare per il nuovo corso aziendale.

“Punterò molto sul lavoro di squadra, la costruzione di un team aziendale affiatato e solido è essenziale e rappresenta la migliore garanzia funzionale allo svolgimento del mio incarico” ha concluso.

Informazioni sull'autore del post