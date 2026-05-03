Savona Sport

Savona, Marcell Jacobs al Meeting di Atletica per l’esordio nei 100

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Dopo l’esordio alla Fontanassa da Campione Olimpico nel 2022, Marcell Jacobs aprirà il suo 2026 agonistico correndo mercoledì 20 maggio i 100 metri della quindicesima edizione del Meeting internazionale Città di Savona. Si dice che si ritorni sempre dove si è stati bene e Marcell, sul rettilineo del Centro polisportivo Giulio Ottolia, ha vissuto un momento decisivo della sua carriera: correva l’anno 2021, era il 13 maggio e in batteria a Savona Jacobs infranse per la prima volta in carriera il muro dei 10 secondi sui 100 con 9.95 (tuttora record del meeting), sfilando il record italiano Assoluto a Filippo Tortu che lo deteneva con 9.99 dal 2018. Fu quello il trampolino di lancio per Marcell verso un’estate leggendaria, intarsiata non solo dall’oro olimpico di 100m e staffetta 4×100 ma anche dal primato europeo (tuttora in vigore) della distanza individuale con 9.80. L’azzurro (in carriera pure campione mondiale ed europeo dei 60m indoor e due volte oro sui 100m agli Europei) correrà per la settima volta nel meeting organizzato dall’Atletica Savona: «La scelta di Marcell di esordire quest’anno a Savona – dichiara il Direttore Organizzativo Marco Mura – per me è motivo di grande orgoglio, a testimonianza del grande legame tecnico con il rettilineo della Fontanassa e di un legame affettivo con il nostro meeting che ormai dura da dieci anni». Oltre al primato italiano del 2021 (quando Marcell non corse la finale, conquistata da Lorenzo Patta) il gardesano a Savona ha vinto tre volte i 100m, nel 2016, nel 2019 e nel 2022, in quest’ultimo caso quando, a testimoniare il citato legame dell’olimpionico con il meeting, non rinunciò alla sfida nonostante le imperfette condizioni fisiche e si impose in 10.04. Jacobs nella tappa savonese del World Athletics Tour Bronze tornerà in gara a 242 giorni dall’ultima competizione e due settimane prima del Golden Gala, iniziando così un 2026 che lo vedrà, affiancato da un rinnovato sodalizio tecnico con coach Paolo Camossi, alla caccia di un leggendario tris d’oro agli Europei. Con Jacobs in campo maschile e la già annunciata Zaynab Dosso tra le donne a Savona saranno 100 metri da urlo!

Con il sostegno di: Comune di Savona, Regione Liguria, Fondazione Agostino De Mari, Unione Industriali Savona, FIDAL e Cus Genova. Main Sponsor: ESI, BCC Pianfei, Transmare, Mondo, Banca Mediolanum, Wintecare, Walter NCC, Athleticon, Sportissimo e Sporting Savona. Ulteriori informazioni sul rinnovato sito www.meetingsavona.com.

Foto libere per uso editoriale con obbligo di citazione della fonte. Foto Colombo/FIDAL: Marcell Jacobs esulta sul traguardo della finale dei 100m di Tokyo e sfoggia la medaglia d’oro appena ricevuta durante la premiazione. Foto Giancarlo Colombo/Meeting Città di Savona: Jacobs in azione nelle edizioni 2021 e 2022 del meeting e con il tabellone che riporta il primato del meeting a 9.95. Foto Michele Maraviglia/Meeting Città di Savona: Marcell Jacobs in pista a Savona nel 2022. 

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