Laigueglia, arrivo sul mare per la randonnée “Nordovest divide” dalla Liguria al Piemonte

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Ancora una sconfitta in trasferta per la Sampdoria, pesante per come è arrivata e contro un avversario alla portata e anch’esso coinvolto nella lotta per non retrocedere. Il 2-1 della Dacia Arena mette in evidenza una Samp ancora una volta disastrosa nei primi minuti di gara con 2 reti incassate nei primi 12′ e partita […]