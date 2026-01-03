Cogoleto Cronaca

Cogoleto, sfonda il parabrezza di un’auto con una pietra e minaccia un passante: arrestata 50 enne francese

I Carabinieri hanno arrestato una donna francese di 50 anni per danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e porto di armi atte a offendere. La donna con una pietra aveva infranto il parabrezza di un’auto in sosta senza alcun motivo. A dare l’allarme un passante che è stato anche minacciato dalla donna. I carabinieri al loro arrivo hanno bloccato la donna.

