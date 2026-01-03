Arresto di Maduro, la comunità venezuelana di Genova questa sera in preghiera

La comunità venezuelana di Genova si riunirà questa sera per una veglia di preghiera per chiedere pace, giustizia e libertà per il proprio Paese scosso dall’arresto del Presidente Nicolas Maduro catturato dagli Stati Uniti. Questa sera, la comunità si ritroverà in piazza Caricamento a partire dalle 20:00
Articoli correlati
Genova, manifestazione dell’ Usb a Ponte Etiopia contro il traffico di armi
E’ terminata alle 10 la manifestazione a varco Etiopia nel porto di Genova del sindacato Usb contro il commercio di armi destinato alle zone di guerra. Il blocco è stato rimosso alle 10 con un corteo di circa 100 persone che si è diretta al Calp dove si svolgerà un incontro sul tema della pace. […]
Canoni demaniali, Mai (Lega): “Ridurre soglia minima da 2500 a 500 euro, ma il Pd non firma il nostro ordine del giorno”
“Meno tasse e gabelle. Bisogna mettere mano a ingiustizie e disastri del Governo Conte II. Nel settore delle concessioni, occorre rideterminare la soglia minima dei canoni demaniali. Infatti, il decreto legge n.104 dell’agosto 2020, convertito in legge il 13 ottobre scorso, prevede un aumento da 362 a 2500 euro, ossia un rincaro di quasi il […]
Savona, la Giunta formalizza la richiesta di uscita dal piano di riequilibrio
La giunta questa mattina ha approvato la formalizzazione della richiesta alla sezione regionale della Corte dei Conti di certificare l’uscita anticipata dal piano di riequilibrio del Comune di Savona. La delibera dà atto dei risultati raggiunti relativamente all'attuazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, come già constatato in sede di approvazione del bilancio consuntivo. La […]