Imperia, si schianta contro un albero e muore: grave un altra persona

Tragedia a Imperia dove una persona è morta dopo essersi schiantata contro un albero con lo scooter su cui stava viaggiando per cause da ricostruire. Dopo lo schianto il motorino ha preso fuoco. Ferito gravemente il passeggero che viaggiava sul mezzo a due ruote, trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.
Articoli correlati
Auto fuori strada a Moglio
Alassio. Un’auto è finita fuori strada questo pomeriggio a Moglio nell’entroterra della citadina della Baia del Sole. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Alassio e il 118. Il bilancio è di alcuni feriti. Subito soccorsi sono stati trasferiti in ospedale a Pietra. Le loro condizioni non paiono gravi. Informazioni sull'autore del post […]
Dal 1° luglio a Diano Marina apre l’Ambulatorio Turistico: assistenza infermieristica al servizio di turisti e residenti
A partire dal 1° luglio 2025, a Diano Marina sarà attivo l’Ambulatorio Turistico, un presidio sanitario estivo pensato per garantire assistenza qualificata a turisti e cittadini, gestito dagli Infermieri in sinergia con il servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica). Il nuovo ambulatorio di prossimità infermieristico rappresenta, appunto, un concreto esempio di sanità di prossimità, con l’obiettivo di offrire […]
Vertice Bombardier Roma: bocche cucite dai sindacati
Vado Ligure. Tutto è rimandato alla tarda mattinata di domani quando i sindacati incontreranno i lavoratori in assemblea presso lo stabilimento di Vado Ligure. Per ora bocche cucite dai vertici di Fiom, Fim e Uilm, dopo il vertice che nel pomeriggio si è tenuto al ministero dello sviluppo economico di Roma per fare il punto […]