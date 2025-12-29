Cronaca Imperia e provincia In Primo Piano

Imperia, si schianta contro un albero e muore: grave un altra persona

Tragedia a Imperia dove una persona è morta dopo essersi schiantata contro un albero con lo scooter su cui stava viaggiando per cause da ricostruire. Dopo lo schianto il motorino ha preso fuoco. Ferito gravemente il passeggero che viaggiava sul mezzo a due ruote, trasportato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure.

