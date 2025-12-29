Imperia, si schianta contro un albero e muore: grave un altra persona

Posted on

Alassio. Un’auto è finita fuori strada questo pomeriggio a Moglio nell’entroterra della citadina della Baia del Sole. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Alassio e il 118. Il bilancio è di alcuni feriti. Subito soccorsi sono stati trasferiti in ospedale a Pietra. Le loro condizioni non paiono gravi. Informazioni sull'autore del post […]